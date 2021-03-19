Дело о возвращении "Мотор Сич” в госсобственность рассматривается в суде – Данилов

Секретарь СНБО считает, что возвращение произойдет в ближайшее время

Секретарь СНБО считает, что возвращение произойдет в ближайшее время

Фото РБК-Украина

Дело о возврате предприятия “Мотор Сич” в собственность украинского государства в настоящее время рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает RegioNews.

Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости (относительно возвращения законным способом в собственность "Мотор Сич" — ред.) Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем каким образом это происходит. Дело рассматривается в настоящее время в Шевченковском суде. Как только будет соответствующее решение, мы вас сразу проинформируем, — рассказал Данилов.

Данилов сообщал, что предприятие "Мотор Сич” в Запорожье будет возвращено в собственность украинскому государству в ближайшее время.

Как сообщалось 12 марта, законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели. Соответствующий законопроект о национализации предприятия еще разрабатывается.