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19 марта 2021, 21:03 5

Дело о возвращении "Мотор Сич” в госсобственность рассматривается в суде – Данилов

19 марта 2021, 21:03 5
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Секретарь СНБО считает, что возвращение произойдет в ближайшее время
Секретарь СНБО считает, что возвращение произойдет в ближайшее время
Фото РБК-Украина
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Дело о возврате предприятия “Мотор Сич” в собственность украинского государства в настоящее время рассматривается в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает RegioNews.

Сегодня происходят определенные процессы в юридической плоскости (относительно возвращения законным способом в собственность "Мотор Сич" — ред.) Я думаю, что в ближайшее время мы вас проинформируем каким образом это происходит. Дело рассматривается в настоящее время в Шевченковском суде. Как только будет соответствующее решение, мы вас сразу проинформируем, — рассказал Данилов.

Данилов сообщал, что предприятие "Мотор Сич” в Запорожье будет возвращено в собственность украинскому государству в ближайшее время.

Как сообщалось 12 марта, законопроект о национализации "Мотор Сичи" могут подать Раде в ближайшие недели. Соответствующий законопроект о национализации предприятия еще разрабатывается.

СНБО Алексей Данилов Мотор Сич государственный контроль суд

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