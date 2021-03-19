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19 марта 2021, 19:55 23

СНБО ввел жесткие санкции против 27 экс-чиновников

19 марта 2021, 19:55 23
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Представления были осуществлены от Кабмина и СБУ
Представления были осуществлены от Кабмина и СБУ
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности ввел максимальный объем санкций против ряда политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает RegioNews.

Как рассказал Данилов, представления были осуществлены от Кабмина (в отношении силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.

Полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции:

Сергей Абисов

Николай Азаров

Сергей Аксенов

Александр Бобков

Валерий Грицай

Константин Затулин

Петр Зима

Андрей Иванцов

Олег Кирилин

Вадим Колесниченко

Владимир Константинов

Сергей Курченко

Сергей Кусюк

Павел Лебедев

Леонид Пасечник

Александр Поддубов

Наталья Поклонская

Виктор Пшонка

Дмитрий Саламатин

Игорь Соркин

Дмитрий Табачник

Николай Ткаченко

Николай Федорян

Николай Феськов

Александр Черпицкий

Ольга Чичелімова

Виктор Янукович.

Как сообщалось, СБУ рекомендовала СНБО ввести санкции в отношении Януковича и Азарова. Также СБУ предложила применить санкции к юрлиц-владельцев ПАО "Донецкоблгаз".

санкции СНБО Алексей Данилов Николай Азаров Виктор Янукович Павел Лебедев

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