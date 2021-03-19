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19 марта 2021, 20:10 53

Совет нацбезопасности ввел санкции в отношении 19 компаний по пользованию недрами

19 марта 2021, 20:10 53
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Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года
Также СНБО инициировал аудит всех разрешений на недропользование, которые выдавались от 1994 года
Фото из открытых источников
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Приняты решения по поводу санкций в сфере недропользования - в отношении 19 компаний применен максимальный вид санкций.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания Совета, передает RegioNews.

Принято решение относительно санкций именно в контексте недропользования... В отношении 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, которые может применить СНБО, - сказал Данилов.

Он отметил, что решение принято в отношении следующих компаний: "Геоконект", "Глобалгеоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль" "Геотаргет", "Надра прайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бест оил компани", "Надра пространство","Инфогеотренд", "Эйджинмарка", "Экогаз альянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит оил", "Профиннафт", "Бестгеотех".

Он добавил, что СНБО также инициировал проведение аудита всех без исключения разрешений на недропользование, которые выдавались, начиная с 1994 года.

Как сообщалось, сегодня СНБО ввел жесткие санкции против 27 экс-чиновников. Представления были осуществлены от Кабмина и СБУ.

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