На Харьковщине произошло жуткое ДТП с участием Tesla: пострадали шесть человек

Среди пострадавших есть ребенок

Среди пострадавших есть ребенок

Фото: Facebook

В Харьковской области вблизи села Шестаково произошло ДТП между автомобилями Tesla и Nissan, в результате которого пострадали шесть человек. Водителей и пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области, передает RegioNews.

На трассе "Харьков-Волчанск" вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями "Tesla" под управлением 58-летнего водителя и "Nissan X-Trail" под управлением 37-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Травмы получили водитель и 36-летний пассажир "Tesla" - жители Харькова, а также водитель и пассажиры "Nissan X-Trail" - жена и 6-летняя дочь водителя и 43-летний мужчина.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете территориального отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный грузовик, есть жертвы.