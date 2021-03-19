Локдаун в Киеве: ресторанам в гостиницах разрешили работать по 5 часов в день

Речь идет о работе с 06:00 до 11:00

Речь идет о работе с 06:00 до 11:00

Фото из открытых источников

В Киеве, где с 20 марта по 9 апреля объявляют локдаун из-за ситуации с коронавирусом, на период действия жестких ограничений разрешат работать заведений общепита в гостиницах с 06:00 до 11:00.

Об этом свидетельствует протокол Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 18 марта, пишет RegioNews.

"Запретить работу заведений общественного питания и мест для питания в гостиницах с 11:00 до 06:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов", - сказано в документе.

То есть рестораны в гостиницах могут работать по 5 часов в день: с 06:00 до 11:00.

Напомним, в Киеве с 20 марта вводят локдаун.