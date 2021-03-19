12:18  19 марта
Киев попал в "красную" зону карантина - данные Минздрава
10:49  19 марта
На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
08:11  19 марта
Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший
UA | RU
UA | RU
19 марта 2021, 12:59 713

Локдаун в Киеве: ресторанам в гостиницах разрешили работать по 5 часов в день

19 марта 2021, 12:59 713
Читайте також українською мовою
Речь идет о работе с 06:00 до 11:00
Речь идет о работе с 06:00 до 11:00
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве, где с 20 марта по 9 апреля объявляют локдаун из-за ситуации с коронавирусом, на период действия жестких ограничений разрешат работать заведений общепита в гостиницах с 06:00 до 11:00. 

Об этом свидетельствует протокол Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 18 марта, пишет RegioNews.

"Запретить работу заведений общественного питания и мест для питания в гостиницах с 11:00 до 06:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов", - сказано в документе.

То есть рестораны в гостиницах могут работать по 5 часов в день: с 06:00 до 11:00.

Напомним, в Киеве с 20 марта вводят локдаун.

коронавирус Украина Киев карантин ресторан

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua