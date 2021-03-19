Рада ушла на карантин из-за локдауна в Киеве
Нардепы будут работать в комитетах
Нардепы будут работать в комитетах
Из-за локдауна в Киеве Верховная Рада отменила очередные пленарные заседания. Народные депутаты поддержали соответсвующий проект постановления.
"За" проголосовали 298 парламентариев, пишет RegioNews.
"Неделя с 29 марта по 2 апреля - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах)", - говорится в тексте документа.
Отметим, эта неделя должна была быть пленарной.
Вчера заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что во время 3-недельного перерыва "внеочередные пленарные заседания ВР могут и будут проводиться".
Напомним, в Киеве с 20 марта вводят локдаун.
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