ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки 44 нарушения перемирия

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения

Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки 17 марта. Все они - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет RegioNews.

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло вблизи Широкино и Светлодарска.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений в Донецкой области, из которых примерно половина произошла севернее Широкиного.

В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. Ранее СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 марта.

Напомним, 18 марта на Донбассе снова погиб украинский военный.