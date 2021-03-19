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19 марта 2021, 10:59 3

ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки 44 нарушения перемирия

19 марта 2021, 10:59 3
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Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения
Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения
Фото из открытых источников
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 44 нарушения режима прекращения огня на Донбассе за сутки 17 марта. Все они - в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет RegioNews.

Среди нарушений - 10 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошло вблизи Широкино и Светлодарска.

За предыдущий отчетный период зафиксировано 30 таких нарушений в Донецкой области, из которых примерно половина произошла севернее Широкиного.

В Луганской области миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня, как и за предыдущий отчетный период. Ранее СММ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в этой области 15 марта.

Напомним, 18 марта на Донбассе снова погиб украинский военный.

Донбасс Украина война ОБСЕ боевики

 
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