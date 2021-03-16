Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому

Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины

Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины

Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.

"За" проголосовали 267 нардепов, пишет RegioNews. Так, Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР только после согласия народных депутатов. Отметим, вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа. Напомним, ранее в Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР.

.