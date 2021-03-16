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16 марта 2021, 13:58 5

Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому

16 марта 2021, 13:58 5
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Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины
Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.

"За" проголосовали 267 нардепов, пишет RegioNews.

Так, Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР только после согласия народных депутатов.

Отметим, вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.

Напомним, ранее в Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР.

ГБР Украина НАБУ Верховная Рада парламент

 
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