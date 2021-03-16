Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому
Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины
Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины
Верховная Рада приняла решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Парламентарии направили закон в Конституционный суд.
"За" проголосовали 267 нардепов, пишет RegioNews.
Так, Конституционный суд должен будет предоставить заключение о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.
Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР только после согласия народных депутатов.
Отметим, вчера глава ВР Дмитрий Разумков анонсировал рассмотрение документа.
Напомним, ранее в Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР.
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