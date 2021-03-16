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16 марта 2021, 14:47 5

Глава НАБУ Сытник может остаться на посту до конца своей каденции - Вениславский

16 марта 2021, 14:47 5
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У Зеленского сомневаются, что Артем Сытник будет уволен в ближайшее время
У Зеленского сомневаются, что Артем Сытник будет уволен в ближайшее время
Фото: из открытых источников
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Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник скорее всего, останется на посту до конца своей каденции, которая заканчивается в 2022 году.

Об этом изданию Pavlovsky.news сообщил представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский, передает RegioNews.

Он отреагировал на решение Верховной Рады о передаче в Конституционный суд проекта закона о назначении директоров ГБР и НАБУ.

Представитель президента уверен, что КСУ одобрит этот законопроект, но на голосование в парламент он вернется не раньше сентября этого года.

Изменения в Конституцию предусматривают конкурс, после которого президент вносит кандидатуру директора на рассмотрение парламента. Если Рада не поддержит ее 226-ми голосами, глава государства должен представить другого кандидата", - сказал Вениславский.

Он добавил, что конкурсную комиссию сформируют исключительно на паритетных позициях, будут учтены предложения всех партий.

Также Федор Вениславский сказал, что правительственный проект закона об увольнении директора НАБУ, который сегодня был внесен в Раду, еще даже не принят в первом чтении, поэтому прогнозировать судьбу Артема Сытника рано.

Напомним, 16 марта в Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника.

Также Рада направила в КСУ законопроект о назначении глав НАБУ и ГБР по-новому.

НАБУ увольнение заявление Артем Сытник законопроект Федор Вениславский

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