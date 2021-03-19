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19 марта 2021, 11:12 512

НАБУ проверяет нардепов от "ОПЗЖ" Левочкиных на причастность к хищению госсредств - Схемы

19 марта 2021, 11:12 512
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Деньги выводились из госбюджета под скупку земли на Закарпатье
Деньги выводились из госбюджета под скупку земли на Закарпатье
Фото: radiosvoboda.org
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Национальное антикоррупционное бюро проводит проверку народных депутатов от "ОПЗЖ" Сергея и Юлию Левочкиных относительно их возможной причастности к хищению средств Госинвестпроекта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Схемы".

Как говорится в сообщении, речь идет о деньгах, которые были предназначены на реализацию проекта "Олимпийская надежда" Виктора Януковича.

Так, в издании обнародовали расследование о вероятной причастности Левочкиных к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду за выведенные из бюджета деньги.

Журналисты проанализировали переписку экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц нардепов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных. Электронные письма охватывают период с 2014 по 2016 годы.

Согласно этим письмам, Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH, через которую, по версии НАБУ, выводили бюджетные средства, предназначенные на реализацию проекта "Олимпийская надежда", когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Проект "Олимпийская надежда" так и не был реализован, в частности из-за того, что назначенные на него деньги, были выведены в офшоры, сообщают журналисты.

Отмечается, что в настоящее время хищения средств расследует НАБУ, а земли арестованы в рамках расследования. Также сообщается, что среди подозреваемых по делу - родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и отвечал за реализацию "Олимпийской надежды".

Кроме того, известно, что Офис президента Зеленского восстановил этот проект. В июле 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве.

По данным "Схем", именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкиной.

Напомним, ранее СБУ разоблачила бывшего топ-менеджера "Укрзализныци" на хищении 58 миллионов.

Офис президента земля ОПЗЖ коррупция депутаты

 
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