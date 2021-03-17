В Киеве львовские шахтеры пикетируют правительственный квартал

Задолженность по зарплате горнякам достигла уже 1 млрд 750 млн грн

Задолженность по зарплате горнякам достигла уже 1 млрд 750 млн грн

Фото: PavlovskyNews

В Киеве шахтеры Львовской области устроили пикет. Они пришли под Офис президента и Министерство энергетики с требованием выплатить 1 млрд 750 млн грн задолженности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

К шахтерям вышла представитель ОП Юлия Свириденко, пообещав проинформировать об этой проблеме президента и наблюдательный совет "Центрэнерго".

По словам шахтеров, сейчас задолженность по зарплате горнякам госшахт достигла уже 1 млрд 750 млн грн, а по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" сегодня на эти и другие потребности поступило лишь 204 млн 566 тыс. грн.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.