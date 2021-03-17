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17 марта 2021, 12:44 350

В Киеве львовские шахтеры пикетируют правительственный квартал

17 марта 2021, 12:44 350
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Задолженность по зарплате горнякам достигла уже 1 млрд 750 млн грн
Задолженность по зарплате горнякам достигла уже 1 млрд 750 млн грн
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве шахтеры Львовской области устроили пикет. Они пришли под Офис президента и Министерство энергетики с требованием выплатить 1 млрд 750 млн грн задолженности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

К шахтерям вышла представитель ОП Юлия Свириденко, пообещав проинформировать об этой проблеме президента и наблюдательный совет "Центрэнерго".

По словам шахтеров, сейчас задолженность по зарплате горнякам госшахт достигла уже 1 млрд 750 млн грн, а по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" сегодня на эти и другие потребности поступило лишь 204 млн 566 тыс. грн.

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области и объявили бессрочную акцию протеста из-за отсутствия зарплат.

Из-за невыплаты зарплат шахтерам урановых шахт открыли дело.

Центрэнерго шахтеры зарплаты Киев деньги

 
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