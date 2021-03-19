Киевскую область хотят закрыть на жесткий карантин

В области есть проблемы с распространением коронавируса, считают в ОП

В области есть проблемы с распространением коронавируса, считают в ОП

Фото: capital.ua

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в Офисе президента рассматривают возможность закрытия Киевской области на жесткий карантин после введения локдауна в Киеве.

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире программы "Право на власть".

Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо. Франковская область, Закарпатье, Житомирщина, Винниччина - закрыты. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места. 30% занятости коек, зачем закрывать там регион? Именно поэтому идем сейчас закрытием именно регионов", - сказал Тимошенко.

По его словам, закрываются регионы, поскольку местная власть "лучше видит", что происходит на их территории.

Думаю, что Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы", - заявил Тимошенко.

Напомним, ранее Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта вводят локдаун.