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19 марта 2021, 14:16 395

СНБО может остановить движение транспорта в Киеве - нардеп

19 марта 2021, 14:16 395
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Фото: из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны во время сегодняшнего заседания может запретить движение общественного транспорта в Киеве.

Об этом в комментарии изданию VESTI заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

По ее словам, транспорт могут остановить из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Пока он работает в штатном режиме.

Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", - сказала Верещук.

В то же время, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Кабинет Министров не давал такой рекомендации, и местные власти могут самостоятельно принимать такие решения.

Заседание СНБО начнется сегодня, 19 марта в 17:00.

Напомним, по данным Минздрава, Киев попал в "красную" зону карантина, ранее столица находилась в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.

СНБО Киев карантин транспорт красная зона

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