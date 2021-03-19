СНБО может остановить движение транспорта в Киеве - нардеп

В городе из-за стремительного распространения коронавируса с 20 марта начинают действовать строгие ограничения

В городе из-за стремительного распространения коронавируса с 20 марта начинают действовать строгие ограничения

Фото: из открытых источников

Совет национальной безопасности и обороны во время сегодняшнего заседания может запретить движение общественного транспорта в Киеве.

Об этом в комментарии изданию VESTI заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

По ее словам, транспорт могут остановить из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Пока он работает в штатном режиме.

Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", - сказала Верещук.

В то же время, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Кабинет Министров не давал такой рекомендации, и местные власти могут самостоятельно принимать такие решения.

Заседание СНБО начнется сегодня, 19 марта в 17:00.

Напомним, по данным Минздрава, Киев попал в "красную" зону карантина, ранее столица находилась в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.