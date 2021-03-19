СНБО может остановить движение транспорта в Киеве - нардеп
Совет национальной безопасности и обороны во время сегодняшнего заседания может запретить движение общественного транспорта в Киеве.
Об этом в комментарии изданию VESTI заявила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.
По ее словам, транспорт могут остановить из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Пока он работает в штатном режиме.
Это будет означать полный локдаун. Многие люди могут лишиться средств к существованию, поэтому, такие вопросы нужно обдумывать очень внимательно и я надеюсь, что на заседании СНБО этот вопрос поднимут", - сказала Верещук.
В то же время, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Кабинет Министров не давал такой рекомендации, и местные власти могут самостоятельно принимать такие решения.
Заседание СНБО начнется сегодня, 19 марта в 17:00.
Напомним, по данным Минздрава, Киев попал в "красную" зону карантина, ранее столица находилась в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности.