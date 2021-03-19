Байден забраковал "мирный курс" президента Зеленского и главы ОП Ермака - журналист

Вся политика Офиса президента уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США

Вся политика Офиса президента уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США

Фото: из открытых источников

Президент США Джо Байден определил новый курс американской администрации своим высказыванием "Путин - убийца", и все американские союзники, в том числе руководство Украины будут вынуждены с этим курсом считаться.

Как передает RegioNews, об этом пишет украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет", обозреватель "Зеркала недели" Юрий Бутусов в Facebook. Байден не хочет общаться с Зеленским. Но Байден уже провалил "мирный курс" Ермака и Козака и попытки сдать Донбасс под видом "прекращения огня". Война продолжается, и большая война еще впереди", - отмечает он. По мнению Бутусова, это означает, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ. Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить. Нам нужна стратегия долгой войны с Россией", - пишет журналист. По его словам, Украине нужна власть, которая готова сражаться, и которая сумеет определить путь к победе. "Для этого надо начинать с доктрины, которой нет, и которую власти просто не осознают. С доктрины войны начинается настоящая стратегия", - добавляет Бутусов. Он отмечает, что в Украине нет ни доктрины ведения войны, ни реформы армии, ни территориальной обороны, ни реформы оборонной промышленности, ни реформы срочной службы, а главой комитета по разведке "по-прежнему является открытый российский шпион". Офис Ермака вместо обороны страны занят прежде всего решением личных вопросов, коррупцией, распилом бюджета, контролем лайков в фейсбуке и наемными интернет-ботами. В стране война, но война никого не волнует на Банковой", - резюмирует журналист. Напомним, ранее глава ТКГ Кравчук сказал о желании Зеленского быстро закончить войну: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас он выступает за пересмотр Минских договоренностей.

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