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19 марта 2021, 08:44 1289

Байден забраковал "мирный курс" президента Зеленского и главы ОП Ермака - журналист

19 марта 2021, 08:44 1289
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Вся политика Офиса президента уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США
Вся политика Офиса президента уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США
Фото: из открытых источников
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Президент США Джо Байден определил новый курс американской администрации своим высказыванием "Путин - убийца", и все американские союзники, в том числе руководство Украины будут вынуждены с этим курсом считаться. 

Как передает RegioNews, об этом пишет украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет", обозреватель "Зеркала недели" Юрий Бутусов в Facebook.

Байден не хочет общаться с Зеленским. Но Байден уже провалил "мирный курс" Ермака и Козака и попытки сдать Донбасс под видом "прекращения огня". Война продолжается, и большая война еще впереди", - отмечает он.

По мнению Бутусова, это означает, что вся политика Офиса Ермака уже не просто не отвечает реальности, а прямо противоречит политике США по отношению к РФ.

Украина должна готовиться к войне. Это реальность, а все, кто обманывает страну обещаниями скорого мира - просто циничные и лживые политиканы, всегда готовые предать и свалить. Нам нужна стратегия долгой войны с Россией", - пишет журналист.

По его словам, Украине нужна власть, которая готова сражаться, и которая сумеет определить путь к победе. "Для этого надо начинать с доктрины, которой нет, и которую власти просто не осознают. С доктрины войны начинается настоящая стратегия", - добавляет Бутусов.

Он отмечает, что в Украине нет ни доктрины ведения войны, ни реформы армии, ни территориальной обороны, ни реформы оборонной промышленности, ни реформы срочной службы, а главой комитета по разведке "по-прежнему является открытый российский шпион".

Офис Ермака вместо обороны страны занят прежде всего решением личных вопросов, коррупцией, распилом бюджета, контролем лайков в фейсбуке и наемными интернет-ботами. В стране война, но война никого не волнует на Банковой", - резюмирует журналист.

Напомним, ранее глава ТКГ Кравчук сказал о желании Зеленского быстро закончить войну: "С Москвой договориться нельзя". Сейчас он выступает за пересмотр Минских договоренностей.

РФ США война Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента стратегия смерти

 
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