Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину

В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов

В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутіну Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.

Известно, что в 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задание по задержанию боевиков. В том же году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Напомним, в декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов.