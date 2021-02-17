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17 февраля 2021, 15:54 47

Зеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Лапутину

17 февраля 2021, 15:54 47
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В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов
В декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом глава государства ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутіну Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе №56/2021.

Известно, что в 2014 году Лапутина была командиром оперативной группы Службы безопасности Украины в АТО и выполняла задание по задержанию боевиков. В том же году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Напомним, в декабре прошлого года Лапутина была назначена на должность министра по делам ветеранов.

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