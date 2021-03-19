09:12  19 марта
В Украине количество COVID-больных и госпитализированных продолжает расти
10:49  19 марта
На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
08:11  19 марта
Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший
UA | RU
UA | RU
19 марта 2021, 09:51 11

Третья волна и локдаун: стало известно, что обсудят на сегодняшнем заседании СНБО

19 марта 2021, 09:51 11
Читайте також українською мовою
На заседании Совета обсудят ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости
На заседании Совета обсудят ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 19 марта должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что оно будет посвящено теме распространения коронавируса, а также возможных ограничений из-за этого.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила нардеп из фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", - сказала она.

Также вопрос состоит в том, какие ограничительные меры стоит вводить.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше - будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО. Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании", - отметила Клименко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

коронавирус СНБО заседание Ограничение локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Сто дней Полоскова: на каких китах плывет к светлому будущему глава Закарпатской ОГА
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram