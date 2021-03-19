Третья волна и локдаун: стало известно, что обсудят на сегодняшнем заседании СНБО

На заседании Совета обсудят ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости

На заседании Совета обсудят ограничительные меры для предотвращения роста заболеваемости

Фото: из открытых источников

Вечером 19 марта должно пройти заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидается, что оно будет посвящено теме распространения коронавируса, а также возможных ограничений из-за этого.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила нардеп из фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Ходят слухи, если так можно сказать, потому что официально еще не говорили, о том, что будут обсуждать именно опасность третьей волны, что делать с третьей волной коронавируса. Потому что у нас во многих областях переполнены больницы, и уже разворачиваются мобильные госпитали. И не только больницы, извините, уже переполнены и морги", - сказала она.

Также вопрос состоит в том, какие ограничительные меры стоит вводить.

"Поэтому вопрос в том, как быть дальше - будет национальный локдаун, или областные, региональные. На данный момент, как я понимаю, решение не принято, и это будет обсуждаться на СНБО. Это серьезный вопрос, у нас тут уже мутировавший британский вирус. Но самолеты из Британии у нас не прекратили полеты с того времени, как вирус был выявлен в Великобритании", - отметила Клименко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 марта созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.