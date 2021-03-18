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18 марта 2021, 08:41 129

Дело судьи Вовка и ОАСК: завершено досудебное расследование

18 марта 2021, 08:41 129
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В НАБУ также открыли засекреченные материалы этого дела
В НАБУ также открыли засекреченные материалы этого дела
Фото: из открытых источников
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Правоохранители завершили досудебное расследование дела о злоупотреблениях в ОАСК, а именно фактов совершения попыток захвата государственной власти, препятствовании работы Высшей квалификационной комиссии судей, а также участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием главой и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц.

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июля 2020 года, после передачи материалов дела от СБУ", - отметили в НАБУ.

По информации бюро, фигурантами дела являются 11 человек, среди них глава ОАСК Павел Вовк, два его заместителя, судьи ОАСК и глава Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что они планировали захват государственной власти.

По версии следствия, это планировалось сделать путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

Следствие установило, что фигуранты принимали заказные решения в собственных интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов, а также влияли на другие органы власти, в частности, на должностных лиц НАПК, Конституционный суд, Верховный суд, министерства и правоохранительные органы.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков досудебного расследования в деле так называемых "пленок ОАСК”, где одним из фигурантов является председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

суд НАБУ СБУ оаск Павел Вовк

 
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