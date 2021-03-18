В Киеве с 20 апреля вводят локдаун: что будет запрещено
Ограничения будут действовать до 9 апреля
Ограничения будут действовать до 9 апреля
Власти Киева приняла решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.
Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко, пишет RegioNews.
Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решило ужесточить карантин в Киеве.
"С 20 марта Киев вводит жесткие карантинные ограничения", - сказал Кличко.
Вводят такие ограничения:
- закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,
- запрещается проведение массовых мероприятий,
- кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос",
- запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,
- автозапровочные станции будут работать без кафе,
- парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,
- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
Такие ограничения вводят на три недели.
Ранее сообщалось, что в Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса.
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