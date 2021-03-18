В Киеве с 20 апреля вводят локдаун: что будет запрещено

Ограничения будут действовать до 9 апреля

Ограничения будут действовать до 9 апреля

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Власти Киева приняла решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решило ужесточить карантин в Киеве.

"С 20 марта Киев вводит жесткие карантинные ограничения", - сказал Кличко.

Вводят такие ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,

запрещается проведение массовых мероприятий,

кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос",

запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,

автозапровочные станции будут работать без кафе,

парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Такие ограничения вводят на три недели.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса.