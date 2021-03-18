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18 марта 2021, 11:51 21

В Киеве с 20 апреля вводят локдаун: что будет запрещено

18 марта 2021, 11:51 21
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Ограничения будут действовать до 9 апреля
Ограничения будут действовать до 9 апреля
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Власти Киева приняла решение усилить карантин в городе из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решило ужесточить карантин в Киеве.

"С 20 марта Киев вводит жесткие карантинные ограничения", - сказал Кличко.

Вводят такие ограничения:

  • закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,
  • запрещается проведение массовых мероприятий,
  • кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос",
  • запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,
  • автозапровочные станции будут работать без кафе,
  • парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,
  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Такие ограничения вводят на три недели.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса.

Украина карантин Кличко Виталий Ограничение локдаун

 
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