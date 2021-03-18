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18 марта 2021, 14:38 7

Рада пока не планирует менять график работы из-за строгого карантина в Киеве - нардеп Верещук

18 марта 2021, 14:38 7
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На следующей неделе – работа в регионах
На следующей неделе – работа в регионах
Фото из открытых источников
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Верховная Рада пока не планирует менять график работы в связи с внедрением строгих карантинных ограничений в Киеве с 20 марта.

Об этом сообщила журналистам народный депутат Ирина Верещук от фракции "Слуга народа" на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Относительно Верховной Рады, мы дорабатываем завтра последний день (пленарной недели – ред.) и потом - неделя работы в регионах... по крайней мере я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас пока не меняется", - отметила Верещук.

Как сообщалось, в Киеве с 20 марта вводят локдаун: что будет запрещено. Ограничения будут действовать до 9 апреля.

локдаун Киев Верховная Рада график Ирина Верещук брифинг

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