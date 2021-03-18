Украинцев хотят проверить на наличие антител к коронавирусу

Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител у населения

Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител у населения

В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько людей столкнулись с вирусом.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына, пишет RegioNews.

"Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.)", - сказал Родына.

Он добавил, что часть населения могло переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", - пояснил директор ЦОЗ.

Напомним, Минздрав увеличил интервал между дозами CoviShield.