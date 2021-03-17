Верховный суд отменил указ президента об увольнении судьи Оксаны Царевич

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит

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Верховный суд принял решение об отмене указа Президента об увольнении Оксаны Царевич с должности судьи Печерского райсуда Киева и решения Высшей рады юстиции относительно одобрения увольнения Царевич.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает RegioNews.

Верховный Суд удовлетворил заявление Оксаны Царевич. Постановление Высшего административного суда Украины от 6 марта 2017 года по делу № 800/372/16 отменил и принял новое решение, которым административный иск удовлетворил. (Суд — ред.) признал противоправным и отменил решение Высшего совета юстиции, а также отменил Указ Президента Украины от 29 сентября 2016 года № 425/2016 в части освобождения Царевич Оксаны Игоревны с должности судьи Печерского районного суда г. Киева в связи с нарушением присяги судьи, - говорится в сообщении.

Как объясняют в судебном учреждении, это судебное разбирательство касалось апелляционной жалобы Царевич на решение Высшего административного суда Украины, которым ей было отказано в удовлетворении исковых требований о признании противоправными и отмене решения Высшего совета юстиции от 15 сентября 2016 года "О внесении представления Президенту Украины об увольнении судьи Печерского районного суда города Киева Царевич В. И.", Указа Президента Украины от 29 сентября 2016 года "О назначении и освобождении судей" в части его (истца) увольнении с должности судьи Печерского районного суда г. Киева за нарушение присяги судьи.

Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как уточняется, полный текст судебного решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней.

Как сообщалось, бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана. Очевидно, что речь идет о судье Оксане Царевич.