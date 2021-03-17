13:59  17 марта
Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
15:25  17 марта
Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
18:26  17 марта
На Донбассе за сутки пять обстрелов, обошлось без потерь - штаб
UA | RU
UA | RU
17 марта 2021, 18:43 13

Суд отказал в продлении сроков расследования дела "пленок ОАСК"

17 марта 2021, 18:43 13
Читайте також українською мовою
Одним из фигурантов этого дела является глава ОАСК Вовк
Одним из фигурантов этого дела является глава ОАСК Вовк
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков досудебного расследования в деле так называемых “пленок ОАСК” со скандальным судьей Павлом Вовком в фигурантах.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков досудебного расследования в деле так называемых "пленок ОАСК”, где одним из фигурантов является председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Так, Постолюк подтвердила отказ в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования по делу "пленок ОАСК”.

Как сообщалось, 15 марта ВАКС приостановил производство на время розыска скандального председателя ОАСК. Также суд отказал в отводе следственного судьи.

суд ВАКС расследование судья Вовк оаск

В Днепре судью посадили на 3,5 года за получение взятки
17 марта 2021, 16:05
Председатель городского суда Тернополя умер от COVID-19
17 марта 2021, 15:36
Суд отказал в апелляции решения об аресте нефтепродуктопровода Медведчука, - СМИ
17 марта 2021, 10:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Выборы в Харькове. Почему харьковчанам придется выбирать между Добкиным и Аваковым
Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram