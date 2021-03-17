Суд отказал в продлении сроков расследования дела "пленок ОАСК"

Одним из фигурантов этого дела является глава ОАСК Вовк

Одним из фигурантов этого дела является глава ОАСК Вовк

Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков досудебного расследования в деле так называемых “пленок ОАСК” со скандальным судьей Павлом Вовком в фигурантах.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Высший антикоррупционный суд отказал в продлении сроков досудебного расследования в деле так называемых "пленок ОАСК”, где одним из фигурантов является председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Так, Постолюк подтвердила отказ в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования по делу "пленок ОАСК”.

Как сообщалось, 15 марта ВАКС приостановил производство на время розыска скандального председателя ОАСК. Также суд отказал в отводе следственного судьи.