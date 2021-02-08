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08 февраля 2021, 21:55 629

Дела Майдана: бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана

08 февраля 2021, 21:55 629
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Очевидно, что речь идёт о судье Оксане Царевич
Очевидно, что речь идёт о судье Оксане Царевич
Фото из открытых источников
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Прокуроры Офиса генеральной прокуратуры сообщили о подозрении бывшей судье Печерского районного суда в незаконном препятствовании проведению акции у резиденции бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, судья привлекла к административной ответственности при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, трех человек за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 122-2 КУоАП (невыполнение водителями требований об остановке). Указанные лица 29 декабря 2013 года были участниками движения автоколонны от ул. Крещатик в Киеве до резиденции Януковича "Межигорье".

При этом, для запугивания митингующих, судья назначила им наиболее строгий вид административного взыскания, предусмотренный санкцией указанной статьи — лишение водительских прав. Затем апелляционные инстанции отменили данные решения судьи, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Государственного бюро расследований. Судье в отставке инкриминируется незаконное воспрепятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом (ст. 340 УК Украины).

В Офисе генпрокурора не назвали имени судьи в отставке, однако, очевидно, что это экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич.

Ранее сообщалось о Делах Майдана, что суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-министра обороны. Очевидно, речь идет о Павле Лебедеве.

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