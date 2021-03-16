Медведчук оспаривает в Верховном суде введенные против него санкции

Иск от него поступил в суд сегодня

Иск от него поступил в суд сегодня

Фрто из открытых источников

В Верховный Суд поступил иск Медведчука об обжаловании введенных против него санкций.

Об этом сообщается на Facebook-странице Верховного суда, передает RegioNews.

В Кассационный административный суд Верховного Суда Украины поступил иск от народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука об обжаловании указа президента Украины №64/2021 о применении санкций против него.

16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года №64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу – гражданину Украины Виктору Медведчуку, - говорится в сообщении.

Иску присвоен регистрационный номер дела №9901/73/21.

До КАС ВС надійшов позов про оскарженння Указу Президента №64/2021 щодо застосування санкцій 16 березня 2021 року до... Posted by Верховний Суд on Tuesday, March 16, 2021

Как сообщалось, 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся из-за расследования СБУ по финансированию терроризма.