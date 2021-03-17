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17 березня 2021, 18:43 15

Суд відмовив у продовженні термінів розслідування справи "плівок ОАСК"

17 березня 2021, 18:43 15
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Одним з фігурантів цієї справи є голова ОАСК Вовк
Одним з фігурантів цієї справи є голова ОАСК Вовк
Фото з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих “плівок ОАСК” зі скандальним суддею Павлом Вовком у фігурантах.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих "плівок ОАСК”, де одним з фігурантів, є голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Так, Постолюк підтвердила відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі "плівок ОАСК”.

Як повідомлялося, 15 березня ВАКС призупинив провадження на час розшуку скандального голови ОАСК. Також суд відмовив у відводі слідчого судді.

суд ВАКС розслідування суддя Вовк оаск

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