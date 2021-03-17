Суд відмовив у продовженні термінів розслідування справи "плівок ОАСК"

Одним з фігурантів цієї справи є голова ОАСК Вовк

Одним з фігурантів цієї справи є голова ОАСК Вовк

Фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих “плівок ОАСК” зі скандальним суддею Павлом Вовком у фігурантах.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Вищий антикорупційний суд відмовив у продовженні строків досудового розслідування у справі так званих "плівок ОАСК”, де одним з фігурантів, є голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк.

Так, Постолюк підтвердила відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у справі "плівок ОАСК”.

Як повідомлялося, 15 березня ВАКС призупинив провадження на час розшуку скандального голови ОАСК. Також суд відмовив у відводі слідчого судді.