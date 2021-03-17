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17 марта 2021, 16:26 8

В Днепре от коронавируса умер гендиректор городской больницы

17 марта 2021, 16:26 8
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Константин Чебанов был также депутатом Днепропетровского облсовета
Константин Чебанов был также депутатом Днепропетровского облсовета
Фото из открытых источников
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Сегодня, 17 марта, в Днепре от коронавируса умер известный врач Константин Олегович Чебанов – генеральный директор КНП «Городская клиническая больница №4» Днепровского горсовета.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Более 40 лет Константин Олегович проработал в медицинской области, 18 из которых руководил 4-й городской больницей. Кандидат медицинских наук, доцент.

Мэр Днепра Борис Филатов выразил соболезнования по поводу преждевременной смерти однопартийца – Чебанов был депутатом областного совета от партии "Пропозиция".

Ты умер как настоящий боец и профессионал. На работе. У тебя была своя линия фронта, - написал Филатов.

Памяти Константина Чебанова. ... Он был настоящий доктор. Нет. Не так. Он был Настоящий Доктор. Именно с большой...

Posted by Borys Filatov on Wednesday, March 17, 2021

Как сообщалось, председатель городского суда Тернополя умер от COVID-19.

коронавирус COVID-19 Днепр смерть Врач Борис Филатов

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