В Днепре от коронавируса умер гендиректор городской больницы

Константин Чебанов был также депутатом Днепропетровского облсовета

Константин Чебанов был также депутатом Днепропетровского облсовета

Фото из открытых источников

Сегодня, 17 марта, в Днепре от коронавируса умер известный врач Константин Олегович Чебанов – генеральный директор КНП «Городская клиническая больница №4» Днепровского горсовета.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов на своей Facebook-странице передает RegioNews.

Более 40 лет Константин Олегович проработал в медицинской области, 18 из которых руководил 4-й городской больницей. Кандидат медицинских наук, доцент.

Мэр Днепра Борис Филатов выразил соболезнования по поводу преждевременной смерти однопартийца – Чебанов был депутатом областного совета от партии "Пропозиция".

Ты умер как настоящий боец и профессионал. На работе. У тебя была своя линия фронта, - написал Филатов.

Памяти Константина Чебанова. ... Он был настоящий доктор. Нет. Не так. Он был Настоящий Доктор. Именно с большой... Posted by Borys Filatov on Wednesday, March 17, 2021

Как сообщалось, председатель городского суда Тернополя умер от COVID-19.