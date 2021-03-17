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17 марта 2021, 12:53 328

Киев перейдет в "красную" зону максимум через неделю, - Кличко

17 марта 2021, 12:53 328
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Кличко добавил, что динамика распространения COVID стала угрожающей
Кличко добавил, что динамика распространения COVID стала угрожающей
Фото из открытых источников
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В Киеве наблюдается сложная ситуация с коронавирусом. Максимум через неделю столица окажется в "красной" зоне карантина.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Отвечая на вопрос, когда Киев окажется в "красной" зоне карантина, если сейчас ничего не усилить, мэр столицы ответил: "Я думаю, время идет на дни. Максимум через неделю".

Кличко добавил, что динамика распространения COVID стала угрожающей. Сейчас столичная власть рассматривает различные варианты усиления карантина.

"Но карантинные ограничения может вводить исключительно центральное правительство", - добавил Кличко.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Базовой является "желтая" зона карантина, "оранжевая" - зона риска, "красная" - введение в регионе жесткого карантина.

Ранее в столице пояснили, почему самостоятельно не могут усилить карантин.

коронавирус Украина карантин мэр Кличко Виталий

 
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