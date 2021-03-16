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Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве
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16 марта 2021, 15:48 481

Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве

16 марта 2021, 15:48 481
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В лечебных учреждениях столицы заканчиваются COVID-кровати
Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой расширить перечень карантинных ограничений в "оранжевой зоне", в которую входит город, поскольку в столице резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса.

Об этом Кличко заявил во вторник, 16 марта, во время брифинга, передает RegioNews.

Он рассказал, что на протяжении последних 10 дней количество больных COVID-19 выросло в два раза, за прошедшие сутки зафиксировано 999 новых случаев. Также почти закончились кровати для больных коронавирусом.

Мэр призвал Кабмин расширить полномочия местной власти, то есть дать возможность усиливать ограничения. В противном случае, сказал Кличко, COVID-кровати могут закончиться уже через сутки.

Динамика распространения угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений в "оранжевой" зоне. В частности, по поводу проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований", - сказал Кличко.

Также мэр Киева просит Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры и Госпродпотребслужбу усилить контроль за соблюдением уже существующих ограничений.

Он отметил, что в четверг в центре Киева состоится футбольный матч Шахтер - Рома, который посетят около 35 тыс. человек, в том числе из разных городов.

В связи с этим Кличко опасается повторения ситуации, которая сложилась в Буковеле на Ивано-Франковщине.

Напомним, Минздрав просит Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы избежать "красной" зоны.

коронавирус Киев карантин Виталий Кличко Ограничение оранжевая зона

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