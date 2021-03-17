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17 марта 2021, 10:58 713

В столице объяснили, почему самостоятельно не могут ужесточить карантин

17 марта 2021, 10:58 713
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Это связано с новым постановлением правительства, которым разрешается усиливать лишь некоторые меры контроля
Это связано с новым постановлением правительства, которым разрешается усиливать лишь некоторые меры контроля
Фото из открытых источников
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Власти Киева не могут самостоятельно ужесточить карантинные ограничения в столице без решения Кабинета министров. Это связано с новым постановлением правительства, которым разрешается усиливать лишь некоторые меры контроля.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

По его словам, согласно новому постановлению Кабмина, которое вступило в силу в феврале, местная власть может усиливать лишь меры контроля, такие как обучение.

"Ранее, в прошлом году, это можно было сделать самостоятельно. Сейчас это исключительный перечень мероприятий, который определен Кабинетом министров. Власть не может усиливать меры на местах. Все мероприятия необходимо соблюдать в "оранжевой" или "красной" зоне исключительно из перечня Кабинета министров", - пояснил Рубан.

Напомним, ранее Кличко призвал Кабмин усилить карантинные ограничения в Киеве.

коронавирус Украина Киев карантин власть

 
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