В Николаеве усилили карантин и перевели учеников на дистанционное обучение

Правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий

Правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий

Фото: mkrada.gov.ua

Сегодня, 16 марта, в Николаеве состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором было принято решение об усилении карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

По словам мэра города Александра Сенкевича, такое решение является вынужденным и принято из-за осложнения эпидемической ситуации.

На территории Николаевской области уровень госпитализации находится на очень высоком уровне. В течение последних 5 недель происходит постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных кроватей в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95 Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах №3 и №5, а также роддоме №1", - говорится в сообщении.

Также городские власти направили обращение к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10 часов утра. В мэрии считают, что это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и снизить скопление людей на остановках.

С 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля", - добавили в городском совете.

Во время заседания правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в частности в общественном транспорте и заведениях торговли.

Напомним, Минздрав просит Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы избежать "красной" зоны.

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