09:01  16 марта
В стране резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19
10:01  16 марта
Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали подробности
08:11  16 марта
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений, потерь нет
UA | RU
UA | RU
16 марта 2021, 14:12 1

В Николаеве усилили карантин и перевели учеников на дистанционное обучение

16 марта 2021, 14:12 1
Читайте також українською мовою
Правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий
Правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий
Фото: mkrada.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 16 марта, в Николаеве состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором было принято решение об усилении карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета, передает RegioNews.

По словам мэра города Александра Сенкевича, такое решение является вынужденным и принято из-за осложнения эпидемической ситуации.

На территории Николаевской области уровень госпитализации находится на очень высоком уровне. В течение последних 5 недель происходит постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

В связи с осложнением эпидемической ситуации комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о введении дополнительных кроватей в медицинских учреждениях. Для лечения больных с коронавирусом их количество увеличат на 95 Новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах №3 и №5, а также роддоме №1", - говорится в сообщении.

Также городские власти направили обращение к руководителям высших учебных заведений с предложением перенести начало обучения на 10 часов утра. В мэрии считают, что это должно уменьшить транспортную нагрузку в утренний час пик и снизить скопление людей на остановках.

С 17 марта воспитанники внешкольных и общеобразовательных учреждений переведены на дистанционное обучение. Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля", - добавили в городском совете.

Во время заседания правоохранителям поставлена ​​задача усиленно следить за соблюдением противоэпидемических мероприятий, в частности в общественном транспорте и заведениях торговли.

Напомним, Минздрав просит Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы избежать "красной" зоны.

Читайте также: Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы.

коронавирус карантин Николаев горсовет Александр Сенкевич

Генпродюсер "112 Украина" Марчевский не будет балотироваться на довыборах в Раду по округу на Донбассе
16 марта 2021, 11:44
Минздрав просит Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы избежать "красной" зоны
16 марта 2021, 11:01
Во Львове развернут дополнительные госпитали для COVID-пациентов - Садовый
16 марта 2021, 10:32
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram