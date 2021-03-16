НСЗУ задержала "ковидные надбавки" медикам в регионах за февраль

Степанов пригрозил "уголовными делами"

Степанов пригрозил "уголовными делами"

Фото с Facebook-страницы Ольги Кобевко

Министру Степанову в прямом телеэфире пожаловались медики Черновицкой областной больницы, которые работают с больными коронавирусом, что не получили "ковидные" надбавки за февраль.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Черновицкая врач Ольга Кобевко в прямом эфире поинтересовалась у министра причинами задержки выплат "ковидных средств", Максим Степанов заверил, что деньги перечисляются.

Это у нас такое происходит, в некоторых районах. Мы перечисляем денежные средства с учетом всех надбавок. Эти 300%... Каким образом мы будем реагировать? Мы уже начали реагировать. То есть, все отчеты от каждой больницы, которым перечислена такая-то сумма денежных средств, которая должна учитывать, в том числе, такую повышенную заработную плату. То, что не повышена заработная плата, будет заканчиваться уголовными делами. Точка, – сказал Степанов.

На самом деле, как выяснило Суспильне.Буковина, Национальная служба здоровья Украины еще не перечислила деньги медучреждениям.

По словам главного врача Черновицкой областной больницы Сергея Цинтаря, "ковидные" надбавки за февраль не выплатили, потому что не получили деньги от Национальной службы здоровья. За январь с медиками рассчитались.

В Хотинской районной больнице также не получили деньги за февраль, впрочем с медиками рассчитались из остатков "ковидных пакетов", которые получили ранее. Работникам платят надбавки в 300% за работу с инфицированными пациентами. Об этом сказал исполняющий обязанности главного врача Сергей Солодкий. По его словам, деньги ежемесячно поступают в разное время.

По словам директора областного департамента охраны здоровья Олега Черного, НСЗУ может выплачивать деньги с задержками. В то же время поясняет, что руководители медучреждений самостоятельно решают, как распоряжаться средствами. Например, в первую очередь выделять деньги на лекарства, на выплаты врачам.

Деньги за февраль должны поступить на счета медучреждений в ближайшее время. В конце каждого месяца больницы отчитываются о количестве пролеченных пациентов, после чего получают средства, сказала Общественном пресс-секретарь НСЗУ Кристина Петрик.

Как сообщалось, еще 3 марта у Франковской больницы не хватает денег на 300% доплаты медикам. За деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных.