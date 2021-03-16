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16 марта 2021, 12:54 223

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге - Центр Разумкова

16 марта 2021, 12:54 223
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Социологи заявляют, что уровень его поддержки немного вырос
Социологи заявляют, что уровень его поддержки немного вырос
Фото: из открытых источников
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Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, больше всего граждан поддержат в первом туре действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

За Зеленского готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 27% граждан, которые придут на участки. По сравнению с результатами предыдущих социологических исследований, поддержка Владимира Зеленского немного возросла.

За пятого президенгта Петра Порошенко в первом туре намерены проголосовать соответственно 13,5% и 20% респондентов, за Юрия Бойко - 13% и 17%, за Юлию Тимошенко - соответственно 8% и 10%, за Игоря Смешко - 5% и 6% граждан.

Не будут принимать участия в выборах 16,4% граждан. Не смогли определиться с кандидатом 13,3% среди всех опрошенных и 11,4 среди тех, кто пойдет на участки.

Во втором туре выборов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, за Владимира Зеленского отдадут голоса 57,2% респондентов. Петр Порошенко смог бы набрать 42,8% голосов.

В случае электорального соперничества во втором туре Владимира Зеленского с Юрием Бойко или Дмитрием Разумковым действующий президент будет победителем президентских выборов.

Исследование проведено Центром Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 граждан в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.

Напомним, согласно последним рейтингам, в Раду смогут пройти только четыре партии.

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