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16 марта 2021, 13:40 5

Еще в двух областях обнаружили "британский" штамм коронавируса

16 марта 2021, 13:40 5
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Єтот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях
Єтот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях
Фото из открытых источников
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Вирусологическая лаборатория клиники "Шарите" подтвердила, что в Украине циркулирует "британский" штамм коронавирус. В частности, этот вариант вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, пишет RegioNews.

Как сообщается, ЦОЗ получил результаты секвенирования последних 152 образцов с 200, отправленных на исследование в Германию. После этого стало известно, что на территории Винницкой (четыре образца) и Закарпатской (два образца) областей есть мутировавшие штаммы коронавируса, которые имеют британское происхождение.

Ранее полученные результаты секвенирования из клиники "Шарите" обнаружили в Украине циркуляцию 18 мутировавших штаммов. Они походят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Отмечается, что циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение, пока не обнаружено.

Напомним, в Украине хотят освободить производителей вакцин от ответственности за последствия прививок.

Украина вакцина Закарпатье Винница вакцинация

 
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