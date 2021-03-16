Минздрав просит Киев и Винницкую область усилить карантин, чтобы избежать "красной" зоны

По словам министра Степанова, там нужно ввести дополнительные ограничения

По словам министра Степанова, там нужно ввести дополнительные ограничения

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Власти Киева и Винницкой области должны ввести дополнительные карантинные ограничения, чтобы избежать попадания в "красную" зону со всем перечнем строгих запретов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, согласно последним показателям, ситуация в Киеве и Винницкой области остается достаточно напряженной, там наблюдается резкое ухудшение ситуации с коронавирусом.

Они ближе всех к переходу на "красный" уровень. Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - сказал министр.

Максим Степанов напомнил о положительном опыте Львова, где после его визита мэр Андрей Садовый поддержал решение о переводе учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Также Степанов обратился к мэрам городов с призывом не ждать указаний от центральной власти в случае ухудшения ситуации и действовать в соответствии с рекомендациями Минздрава и эпидемиологов.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.