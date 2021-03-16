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16 березня 2021, 11:01 424

МОЗ просить Київ та Вінниччину посилити карантин, щоб уникнути "червоної” зони

16 березня 2021, 11:01 424
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Зі слів міністра Степанова, там потрібно запровадити додаткові обмеження
Зі слів міністра Степанова, там потрібно запровадити додаткові обмеження
Фото: із відкритих джерел
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Влада Києва та Вінницької області має запровадити додаткові карантинні обмеження, щоб уникнути потрапляння до “червоної” зони із усім переліком суворих заборон.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, згідно із останніми показниками, ситуація у Києві та Вінницькій області залишається досить напруженою, там спостерігається різке погіршення ситуації із коронавірусом.

Вони ближче всіх до переходу на "червоний” рівень. Тому хочу звернутися до органів місцевого самоврядування посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень. Можливо, ввести додаткові обмеження", - сказав міністр.

Максим Степанов нагадав про позитивний досвід Львова, де після його візиту міський голова Андрій Садовий підтримав рішення про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Також Степанов звернувся до мерів міст із закликом не чекати вказівок від центральної влади у випадку погіршення ситуації і діяти згідно із рекомендаціями МОЗу та епідеміологів.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявив, що Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити в "червону зону" через погіршення ситуації з коронавірусом.

Київ Вінницька область коронавірус Максим Степанов карантин Обмеження

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