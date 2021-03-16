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16 марта 2021, 10:32 1

В Украине за сутки значительно возросло количество COVID-вакцинированных

16 марта 2021, 10:32 1
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За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье
За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье
Фото: из открытых источников
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По состоянию на утро 16 марта в Украине вакцинировано уже 62 083 украинца, а за последние сутки прививки получили 8 928 человек, это на 6910 прививок больше, чем накануне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Полтавской области - 690, а за весь период вакцинальной кампании лидирует Донецкая область - 5 644 прививки. Меньше всего прививок на сегодня - в Черниговской области (1 226).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 440 прививок;
  • Волынская область – 270 прививок;
  • Днепропетровская область – 490 прививок;
  • Донецкая область – 600 прививок;
  • Житомирская область – 130 прививок;
  • Закарпатская область – 190 прививок;
  • Запорожская область – 240 прививок;
  • Ивано-Франковска область – 490 прививок;
  • Киевская область – 600 прививок;
  • Кировоградская область – 180 прививок;
  • Луганская область – 220 прививок;
  • Львовская область – 349 прививок;
  • г. Киев – 560 прививок;
  • Николаевская область – 240 прививок;
  • Одесская область – 270 прививок;
  • Полтавская область – 690 прививок;
  • Ровенская область – 300 прививок;
  • Сумская область – 280 прививок;
  • Тернопольская область – 590 прививок;
  • Харьковская область – 259 прививок;
  • Херсонская область – 360 прививок;
  • Хмельницкая область – 410 прививок;
  • Черновицкая область – 370 прививок;
  • Черниговская область – 220 прививок;
  • Черкасская область – 180 прививок.

Напомним, в Украине за 15 марта COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, госпитализировали 2005 человек.

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