В Украине за сутки значительно возросло количество COVID-вакцинированных

За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье

За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 16 марта в Украине вакцинировано уже 62 083 украинца, а за последние сутки прививки получили 8 928 человек, это на 6910 прививок больше, чем накануне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава. Так, за сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Полтавской области - 690, а за весь период вакцинальной кампании лидирует Донецкая область - 5 644 прививки. Меньше всего прививок на сегодня - в Черниговской области (1 226). Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Винницкая область – 440 прививок;

Волынская область – 270 прививок;

Днепропетровская область – 490 прививок;

Донецкая область – 600 прививок;

Житомирская область – 130 прививок;

Закарпатская область – 190 прививок;

Запорожская область – 240 прививок;

Ивано-Франковска область – 490 прививок;

Киевская область – 600 прививок;

Кировоградская область – 180 прививок;

Луганская область – 220 прививок;

Львовская область – 349 прививок;

г. Киев – 560 прививок;

Николаевская область – 240 прививок;

Одесская область – 270 прививок;

Полтавская область – 690 прививок;

Ровенская область – 300 прививок;

Сумская область – 280 прививок;

Тернопольская область – 590 прививок;

Харьковская область – 259 прививок;

Херсонская область – 360 прививок;

Хмельницкая область – 410 прививок;

Черновицкая область – 370 прививок;

Черниговская область – 220 прививок;

Черкасская область – 180 прививок. Напомним, в Украине за 15 марта COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, госпитализировали 2005 человек.

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