В Украине за сутки значительно возросло количество COVID-вакцинированных
За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье
За понедельник сделали почти на 7 тысяч прививок больше, чем в воскресенье
По состоянию на утро 16 марта в Украине вакцинировано уже 62 083 украинца, а за последние сутки прививки получили 8 928 человек, это на 6910 прививок больше, чем накануне.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за сутки наибольшее количество прививок зафиксировано в Полтавской области - 690, а за весь период вакцинальной кампании лидирует Донецкая область - 5 644 прививки. Меньше всего прививок на сегодня - в Черниговской области (1 226).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 440 прививок;
- Волынская область – 270 прививок;
- Днепропетровская область – 490 прививок;
- Донецкая область – 600 прививок;
- Житомирская область – 130 прививок;
- Закарпатская область – 190 прививок;
- Запорожская область – 240 прививок;
- Ивано-Франковска область – 490 прививок;
- Киевская область – 600 прививок;
- Кировоградская область – 180 прививок;
- Луганская область – 220 прививок;
- Львовская область – 349 прививок;
- г. Киев – 560 прививок;
- Николаевская область – 240 прививок;
- Одесская область – 270 прививок;
- Полтавская область – 690 прививок;
- Ровенская область – 300 прививок;
- Сумская область – 280 прививок;
- Тернопольская область – 590 прививок;
- Харьковская область – 259 прививок;
- Херсонская область – 360 прививок;
- Хмельницкая область – 410 прививок;
- Черновицкая область – 370 прививок;
- Черниговская область – 220 прививок;
- Черкасская область – 180 прививок.
Напомним, в Украине за 15 марта COVID-19 диагностировали у 9642 человек, зафиксировано 264 летальных случая, госпитализировали 2005 человек.
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