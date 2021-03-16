В Киеве пациентка больницы выбросилась из окна

Это случилось в городской клинической больнице №4

Это случилось в городской клинической больнице №4

Рixabay

В Киеве произошло ЧП в больнице на улице Соломенской, 17. С шестого этажа городской клинической больницы №4 выбросилась женщина.

Трагедия произошла сегодня в 7 часов утра, пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Женщина проходила лечение в отделении для больных COVID-19.

"Из окна больницы выпрыгнула женщина 1949 года рождения. От полученных травм она погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", – рассказали в полиции Солом'янского района.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в прошлом году в ноябре в Киеве покончила с собой больная коронавирусом 78-летняя женщина.