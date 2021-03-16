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16 марта 2021, 10:50 1716

В Киеве пациентка больницы выбросилась из окна

16 марта 2021, 10:50 1716
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Это случилось в городской клинической больнице №4
Это случилось в городской клинической больнице №4
Рixabay
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В Киеве произошло ЧП в больнице на улице Соломенской, 17. С шестого этажа городской клинической больницы №4 выбросилась женщина.

Трагедия произошла сегодня в 7 часов утра, пишет RegioNews со ссылкой на "Сегодня".

Женщина проходила лечение в отделении для больных COVID-19.

"Из окна больницы выпрыгнула женщина 1949 года рождения. От полученных травм она погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа", – рассказали в полиции Солом'янского района.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, в прошлом году в ноябре в Киеве покончила с собой больная коронавирусом 78-летняя женщина.

Украина Киев полиция смерти больницы

 
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