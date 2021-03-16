"Красных" зон в Украине может увеличиться: какие регионы под угрозой
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Как передает RegioNews, об этом министр заявил во время эфира программы "Свобода слова".
По его словам, самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье, число заболевших растет, в том числе через распространение "британского" штамма.
Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Степанов.
Напомним, "красная зона" предполагает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:
- запрещается прием посетителей в заведениях общепита;
- прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;
- под запретом все массовые мероприятия;
- запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;
- запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;
- на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.
Напомним, ранее глава Минздрава Степанов назвал условие для введения в Украине жесткого локдауна.