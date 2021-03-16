"Красных" зон в Украине может увеличиться: какие регионы под угрозой

Львовщине рекомендуют усилить карантинные мероприятия

Львовщине рекомендуют усилить карантинные мероприятия

Фото: Sputnik

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как передает RegioNews, об этом министр заявил во время эфира программы "Свобода слова".

По его словам, самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье, число заболевших растет, в том числе через распространение "британского" штамма.

Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Степанов.

Напомним, "красная зона" предполагает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:

запрещается прием посетителей в заведениях общепита;

прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;

под запретом все массовые мероприятия;

запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;

запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;

на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов назвал условие для введения в Украине жесткого локдауна.