09:01  16 марта
В стране резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19
10:01  16 марта
Мощный взрыв под Киевом: в полиции рассказали подробности
08:11  16 марта
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений, потерь нет
UA | RU
UA | RU
16 марта 2021, 09:43 6

"Красных" зон в Украине может увеличиться: какие регионы под угрозой

16 марта 2021, 09:43 6
Читайте також українською мовою
Львовщине рекомендуют усилить карантинные мероприятия
Львовщине рекомендуют усилить карантинные мероприятия
Фото: Sputnik
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как передает RegioNews, об этом министр заявил во время эфира программы "Свобода слова".

По его словам, самая тяжелая ситуация с кислородом для пациентов наблюдается на Закарпатье, число заболевших растет, в том числе через распространение "британского" штамма.

Есть напряженная ситуация в Винницкой области, Киеве, Львовской области. В то же время Львовской области я посоветовал не ждать уровня "красной" опасности и принять карантинные меры", - сказал Степанов.

Напомним, "красная зона" предполагает максимальные карантинные ограничения, которые действовали в Украине на локдауне после новогодних праздников:

  • запрещается прием посетителей в заведениях общепита;
  • прекращают работу спортзалы, развлекательные и культурные учреждения;
  • под запретом все массовые мероприятия;
  • запрещено посещение учебных заведений школьникам 5-11 класса - они переходят на дистанционное обучение;
  • запрещается посадка и высадка пассажиров на регулярных и нерегулярных рейсах межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом;
  • на въездах и выездах из области устанавливаются КПП, вводится обязательный температурный скрининг.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов назвал условие для введения в Украине жесткого локдауна.

коронавирус карантин Минздрав регионы область зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского
Борьба с облсоветом и слухи о Разумкове. Чем отметился в свои первые сто дней глава Хмельницкой ОГА Гамалий
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua