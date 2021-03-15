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COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев
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15 марта 2021, 09:01 6

COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев

15 марта 2021, 09:01 6
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 14 марта COVID-19 диагностировали у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, госпитализировали 2497 человек, 3491 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6792 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 марта. Среди заболевших - 326 детей и 109 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7024).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях. За 14 марта в Киеве подтвердили 313 случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 467 548 человек;
  • выздоровели - 1 226 007 человек;
  • летальных исходов - 28 433;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 377 404.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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