COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев
В Украине за 14 марта COVID-19 диагностировали у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, госпитализировали 2497 человек, 3491 пациент выздоровел.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
6792 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 марта. Среди заболевших - 326 детей и 109 медработников", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7024).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях. За 14 марта в Киеве подтвердили 313 случаев COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 467 548 человек;
- выздоровели - 1 226 007 человек;
- летальных исходов - 28 433;
- проведено ПЦР-тестов - 7 377 404.
Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.