COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев

Больше всего новых заражений выявили в Житомирской и Львовской областях

Больше всего новых заражений выявили в Житомирской и Львовской областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 14 марта COVID-19 диагностировали у 6792 человек, зафиксировано 130 летальных случаев, госпитализировали 2497 человек, 3491 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6792 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 15 марта. Среди заболевших - 326 детей и 109 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 27 598 (в том числе методом ПЦР - 17 338, методом ИФА - 3236, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7024).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (778), Львовской (552), Киевской (464), Днепропетровской (439) и Винницкой (426) областях. За 14 марта в Киеве подтвердили 313 случаев COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 467 548 человек;

выздоровели - 1 226 007 человек;

летальных исходов - 28 433;

проведено ПЦР-тестов - 7 377 404.

Напомним, сутками ранее в Украине было зафиксировано 9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.