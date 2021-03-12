В Ивано-Франковской области создадут 117 пунктов вакцинации

Минздрав хочет создать на территории региона 19 мобильных бригад, которые будут делать прививки

Минздрав хочет создать на территории региона 19 мобильных бригад, которые будут делать прививки

Фото: из открытых источников

На территории Ивано-Франковской области, которая из-за высоких темпов распространения COVID-19 попала в "красную" зону, побывала с инспекцией мониторинговая группа Министерства здравоохранения Украины.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает RegioNews.

По ее словам, мониторинговая группа посещала учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19, и предоставила консультации по организации работы и соответствию протоколам лечения.

Также Садовьяк рассказала, как будет проходить вакцинация на территории области.

В первую очередь вакцинируем медицинских работников. В области планируется создать 19 мобильных бригад по проведению вакцинации и 117 пунктов вакцинации. Для проведения вакцинации населения привлекут 116 человек персонала мобильных бригад и 702 человека персонала пунктов вакцинации", - сказала она.

Чиновница отметила, что по состоянию на 11 марта на Прикарпатье работали пять мобильных бригад.

На сегодня охват вакцинацией наших медицинских работников не такой высокий. И составляет в Ивано-Франковской области 884 человека, но, по сути, до четверга работала одна мобильная бригада. Все остальные - проходили обучение. Вчера начали работать пять мобильных бригад, а сегодня начнет работать девять", - рассказала Ирина Садовьяк.

В Минздраве уверены, что увеличение количества бригад поможет быстрее провести вакцинацию среди медицинских работников Ивано-Франковской области.

Напомним, глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.