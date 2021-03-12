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12 марта 2021, 11:50 60

В Ивано-Франковской области создадут 117 пунктов вакцинации

12 марта 2021, 11:50 60
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Минздрав хочет создать на территории региона 19 мобильных бригад, которые будут делать прививки
Минздрав хочет создать на территории региона 19 мобильных бригад, которые будут делать прививки
Фото: из открытых источников
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На территории Ивано-Франковской области, которая из-за высоких темпов распространения COVID-19 попала в "красную" зону, побывала с инспекцией мониторинговая группа Министерства здравоохранения Украины.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель Министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает RegioNews.

По ее словам, мониторинговая группа посещала учреждения, которые лечат пациентов с COVID-19, и предоставила консультации по организации работы и соответствию протоколам лечения.

Также Садовьяк рассказала, как будет проходить вакцинация на территории области.

В первую очередь вакцинируем медицинских работников. В области планируется создать 19 мобильных бригад по проведению вакцинации и 117 пунктов вакцинации. Для проведения вакцинации населения привлекут 116 человек персонала мобильных бригад и 702 человека персонала пунктов вакцинации", - сказала она.

Чиновница отметила, что по состоянию на 11 марта на Прикарпатье работали пять мобильных бригад.

На сегодня охват вакцинацией наших медицинских работников не такой высокий. И составляет в Ивано-Франковской области 884 человека, но, по сути, до четверга работала одна мобильная бригада. Все остальные - проходили обучение. Вчера начали работать пять мобильных бригад, а сегодня начнет работать девять", - рассказала Ирина Садовьяк.

В Минздраве уверены, что увеличение количества бригад поможет быстрее провести вакцинацию среди медицинских работников Ивано-Франковской области.

Напомним, глава Ивано-Франковской ОГА получил прививку от коронавируса в мобильном госпитале.

коронавирус Ивано-Франковск Минздрав вакцинация Ивано-Франковская область бригады

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