В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса более 2 тысяч человек

За все время кампании по вакцинации - 53 тысячи человек

За все время кампании по вакцинации - 53 тысячи человек

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 14 марта, в Украине привили от коронавируса 2018 человек. Наибольшее количество прививок сделали в Донецкой области - 260.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава. 2 018 человек привиты против COVID-19 за сутки 14 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 53 155 человек, из них получили 1 дозу - 53 155 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (260 прививок)", - говорится в сообщении. Кроме того, за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5 044 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1006 прививок). Напомним, 12 марта в Украине первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca индийского производства получили 9304 человека.

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