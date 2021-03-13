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За сутки оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе
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13 марта 2021, 18:34 107

За сутки оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе

13 марта 2021, 18:34 107
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Боевых потерь среди украинских защитников нет
Боевых потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
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На протяжении текущих суток, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования РФ совершили два гранатометных выстрела ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - сказано в вечерней сводке.

Украинская сторона СЦКК также сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"В частности, значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружение и сосредоточение военной техники в районе полигонов является прямым доказательством проведения обучения и боевого координации подразделений российско-оккупационных войск", - отмечается в сообщении.

Напомним, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Донбасс ООС война обстрел военная техника боевики

 
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