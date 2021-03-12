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12 марта 2021, 13:55 1692

У Кличко сказали, запретят ли транспорт в столице в случае введения локдауна

12 марта 2021, 13:55 1692
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Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина
Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина
Фото: РБК-Украина
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Киевские власти пока не знают, будут ли запрещать работу общественного транспорта в случае попадания столицы в "красную" зону карантина и введении в Киеве локдауна. Сейчас Киев находится в зоне риска для ужесточения карантина.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет RegioNews.

Он отметил, что Киев находился в ситуациях, когда в период локдауна в городе как работал, так и не работал общественный транспорт.

"Такие решения будут приниматься в будущем, скорее всего, исходя из ситуации текущей, которая будет на тот момент в городе. Независимо от количества больных…", - заявил Поворозник.

В КГГА отмечают, что решение о запрете работы общественного транспорта в случае введения в столице локдауна будет приниматься отдельно.

"Причем будем очень серьезно думать, как обеспечить работу города в режиме локдауна. Если вспомните апрель-май, то работа транспорта в спецрежиме не очень соответствовала потребностям города", - пояснил Поворзник.

Ранее в Минздраве назвали условия, при которых в Украине могут вновь ввести локдаун.

коронавирус Киев карантин КГГА локдаун

 
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