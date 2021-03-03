В COVID-больницах Винницкой области 87% пациентов в тяжелом состоянии

По уровню заболеваемости область находится на третьем месте среди всех регионов

По уровню заболеваемости область находится на третьем месте среди всех регионов

Фото: из открытых источников

В Винницкой области по состоянию на 3 марта насчитывается 1058 пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Винницкая облгосадминистрация, передает RegioNews.

Всего в 27 опорных COVID-больницах области на стационаре находятся 1215 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, еще 665 пациентов там находятся с подозрением на наличие вируса.

В больницах региона на аппаратах ИВЛ находятся 6 пациентов, 975 нуждаются в кислородной поддержке, еще 77 больных нуждающихся в терапии, что связано с нарушением дыхания.

За минувшие сутки в Винницкой области обнаружили 577 новых случаев COVID-19, всего коронавирусом там продолжают болеть 9510 человек.

Напомним, в Киеве скачок смертей от COVID-19, за сутки умерло 25 человек - больше всего за последние 7 недель.