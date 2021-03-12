В Минздраве назвали условия, при которых в Украине могут вновь ввести локдаун

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, цель которого — помочь избежать тотального карантина

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, цель которого — помочь избежать тотального карантина

Фото: Минздрав

В Украине пока нет оснований для введения нового локдауну и жестких ограничений.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По словам Ляшко, если медицинская система Украины будет под угрозой, Министерство здравоохранения обратится к правительству с требованием ввести жесткий карантин на территории всей страны.

В настоящее время в Украине действует адаптивный карантин, цель которого — помочь избежать тотального карантина.

"Мы говорим о "оранжевый" уровень опасности — это сигнал, что область в ближайшее время может перейти в "красную" зону, и может быть угроза функционированию бизнеса, экономики и системы здравоохранения", — отметил Ляшко.

Напомним, больше половины украинцев поддержат "жесткий" карантин при росте заболеваемости COVID-19.