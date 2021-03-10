Больница заполнена: на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь

Их будут направлять туда семейные врачи и кареты скорой помощи

Их будут направлять туда семейные врачи и кареты скорой помощи

Фото: ГСЧС

В поселке Богородчаны Ивано-Франковской области первый в Украине мобильный госпиталь начал принимать пациентов, поскольку в Богородчанской ЦРБ, на территории которой он расположен, почти все места заняты COVID-больными.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на генерального директора Богородчанской центральной районной больницы Ивана Коляджина, передает RegioNews.

По его словам, в больнице заняты 231 из 250 стационарных коек.

Больница заполнена. Начинаем заполнять модули, так как на Прикарпатье ситуация ухудшилась. И заработал мобильный госпиталь, чтобы немного разгрузить область. Скорая помощь поставлена в известность. А те кровати, которые остались в больнице, - на случай, если больным, которые лечаться в модулях, станет хуже. Тогда их можно будет перевести", - сообщил Коляджин.

Он добавил, что в модулях будут работать восемь бригад медиков, их сформировали из сотрудников Богородчанской ЦРБ.

Палаточный госпиталь рассчитан на 120 пациентов. Там есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для больных. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

Напомним, 22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных.