COVID-вакцинация в Украине: за сутки привили рекордное количество человек

За сутки сделали почти на 3 тысячи вакцинаций больше чем сутками ранее

За сутки сделали почти на 3 тысячи вакцинаций больше чем сутками ранее

Фото: из открытых источников

В течение последних суток в Украине от коронавируса прививки получили 8859 человек. Всего от начала вакцинации, первую дозу получили 38237 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава. Больше всего прививок за 11 марта сделали в Киевской области - 950. За весь период кампании вакцинации больше всего привитых в Донецкой области (4114 человек), меньше всего - в Черниговской области (626). Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: Винницкая область - 370 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 800 прививок;

Донецкая область - 610 прививок;

Житомирская область - 128 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 320 прививок;

Ивано-Франковская область - 262 прививки;

Киевская область - 950 прививок;

Кировоградская область - 320 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 320 прививок;

Киев - 230 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 230 прививок;

Полтавская область - 510 прививок;

Ровенская область - 320 прививок;

Сумская область - 389 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 320 прививок;

Херсонская область - 400 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Черкасская область - 330 прививок. Напомним, в Ивано-Франковске откроют еще один COVID-госпиталь и остановят троллейбусы.

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