Эффективность COVID-вакцины NovaVax достигла 96%: Украина договорилась о поставках

При тяжелом течении болезни эффективность препарата составила 100%

При тяжелом течении болезни эффективность препарата составила 100%

Фото: из открытых источников

Данные третьей фазы клинических испытаний вакцины NovaVax показали ее эффективность в 96,4% против первоначального варианта коронавируса. На 86,3% она эффективна против британского штамма.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, в третьей фазе испытаний вакцины приняли участие свыше 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, а 27% из них были старше 65 лет. Компания производитель вакцины заявила, что если речь идет о тяжелом течение болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставки в Украину вакцины от коронавируса NovaVax. Компания предоставит стране 10 млн доз вакцин.

Напомним, в столице началась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса.