Довыборы в Раду на Франковщине: в ОИК № 87 сменился председатель

Выборы в Верховную Раду в 87 округе состоятся 28 марта, за мандат будут бороться 15 кандидатов

Выборы в Верховную Раду в 87 округе состоятся 28 марта, за мандат будут бороться 15 кандидатов

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Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Владимир Копьяк от политической партии "Голос", который возглавлял окружную избирательную комиссию, заявил о сложении своих полномочий.

С самого начала я не планировал быть председателем. И когда попал в комиссию, сразу же к партии подал заявление о том, чтобы они меня заменили. Не хотел и не имел опыта", - сказал он в комментарии "Суспільному".

Окружную избирательную комиссию № 87 возглавил Руслан Кашников, также от партии "Голос". Он отказался давать комментарий журналистам по поводу своего назначения.

Напомним, довыборы в Раду: ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов.

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