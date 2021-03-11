12:49  11 марта
В Украине изменились карантинные зоны: "оранжевых" областей стало больше
13:52  11 марта
Горсовет Одессы перешел на дистанционку из-за вспышки коронавируса
08:11  11 марта
На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
11 марта 2021, 16:25 146

Довыборы в Раду на Франковщине: в ОИК № 87 сменился председатель

11 марта 2021, 16:25 146
Читайте також українською мовою
Выборы в Верховную Раду в 87 округе состоятся 28 марта, за мандат будут бороться 15 кандидатов
Выборы в Верховную Раду в 87 округе состоятся 28 марта, за мандат будут бороться 15 кандидатов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Окружной избирательной комиссии № 87 в Ивано-Франковской области изменился руководитель.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Владимир Копьяк от политической партии "Голос", который возглавлял окружную избирательную комиссию, заявил о сложении своих полномочий.

С самого начала я не планировал быть председателем. И когда попал в комиссию, сразу же к партии подал заявление о том, чтобы они меня заменили. Не хотел и не имел опыта", - сказал он в комментарии "Суспільному".

Окружную избирательную комиссию № 87 возглавил Руслан Кашников, также от партии "Голос". Он отказался давать комментарий журналистам по поводу своего назначения.

Напомним, довыборы в Раду: ЦИК завершила процесс регистрации кандидатов.

Читайте также: Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты.

выборы Ивано-Франковск Верховная Рада ОИК председатель

Предприниматели требуют закрытия "Буковеля": считают его рассадником коронавируса
11 марта 2021, 14:54
Во Франковске на борьбу с COVID-19 выделили миллион гривен и развернут дополнительные места
11 марта 2021, 14:45
В Раде одобрили решение относительно закона о назначении глав НАБУ и ГБР
11 марта 2021, 13:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
Все публикации »
Виктор Таран
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram