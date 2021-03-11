Довибори в Раду на Франківщині: в ОВК № 87 змінився голова

Вибори до Верховної Ради у 87 окрузі відбудуться 28 березня, за мандат будуть боротися 15 кандидатів

Вибори до Верховної Ради у 87 окрузі відбудуться 28 березня, за мандат будуть боротися 15 кандидатів

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Володимир Коп’як від політичної партії "Голос”, який очолював окружну виборчу комісію, заявив про складання своїх повноважень.

Із самого початку я не планував бути головою. І коли потрапив у комісію, одразу ж до партії подав заяву про те, щоб вони мене замінили. Не мав бажання і не мав досвіду", - сказав він у коментарі "Суспільному".

Окружну виборчу комісію № 87 очолив Руслан Кашніков, також від партії "Голос". Він відмовився давати коментар журналістам з приводу свого призначення.

Нагадаємо, довибори в Раду: ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів.

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