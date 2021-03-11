12:49  11 березня
В Україні змінились карантинні зони: "помаранчевих" областей стало більше
13:52  11 березня
Міськрада Одеси пішла на дистанційку через спалах коронавірусу
08:11  11 березня
На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
11 березня 2021, 16:25 149

Довибори в Раду на Франківщині: в ОВК № 87 змінився голова

11 березня 2021, 16:25 149
Читайте также на русском языке
Вибори до Верховної Ради у 87 окрузі відбудуться 28 березня, за мандат будуть боротися 15 кандидатів
Вибори до Верховної Ради у 87 окрузі відбудуться 28 березня, за мандат будуть боротися 15 кандидатів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Окружній виборчій комісії № 87 в Івано-Франківській області змінився очільник.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Володимир Коп’як від політичної партії "Голос”, який очолював окружну виборчу комісію, заявив про складання своїх повноважень.

Із самого початку я не планував бути головою. І коли потрапив у комісію, одразу ж до партії подав заяву про те, щоб вони мене замінили. Не мав бажання і не мав досвіду", - сказав він у коментарі "Суспільному".

Окружну виборчу комісію № 87 очолив Руслан Кашніков, також від партії "Голос". Він відмовився давати коментар журналістам з приводу свого призначення.

Нагадаємо, довибори в Раду: ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів.

Читайте також: Березневі довибори на прикарпатському окрузі №87: що цікавого пропонують та декларують кандидати.

вибори Івано-Франківськ Верховна Рада ОВК глава

Підприємці вимагають закриття "Буковелю": вважають його розсадником коронавірусу
11 березня 2021, 14:54
У Франківську на боротьбу з COVID-19 виділили мільйон гривень і розгорнуть додаткові місця
11 березня 2021, 14:45
У Раді схвалили рішення щодо закону про призначення голів НАБУ і ДБР
11 березня 2021, 13:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
То Мукачево, дєтка: чи скористається Балога-син шансом стати "мером на віки"
Всі публікації »
Віктор Таран
Олександр Черненко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram